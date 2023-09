Lettura pubblica per Giulio Regeni

Letture in pubblico dell’attrice Tita Ruggeri di brani tratti dal libro di Paola Deffendi e Claudio Regeni ‘Giulio fa cose’ oggi dalle 18 intorno alla ‘panchina gialla’ collocata nel piazzale della Casa per la pace di Casalecchio. Iniziativa del Punto giallo e dell’associazione Percorsi di pace che si svolge in via Canonici Renani per rispondere all’invito della famiglia Regeni che lo scorso anno partecipò all’inaugurazione del Punto-giallo-verità relativa alla scomparsa dello studente, dottorando all’Università di Cambridge, rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo.