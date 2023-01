Letture animate in biblioteca con le memorie dei deportati

Essere Memoria. Letture e testimonianze della Shoah e delle deportazioni a tu per tu tra i corridoi de "Le Scuole" . Sabato 21 gennaio dalle 16 alle 18, presso la Biblioteca comunale di Pieve di Cento, le bibliotecarie e le lettrici volontarie offriranno a ciascun partecipante una lettura a tu per tu riguardante le testimonianze della Shoah e delle deportazioni, in occasione della Giornata della Memoria. Sarà inoltre presente il vice presidente di Aned Bologna Fabrizio Tosi, che restituirà la memoria della testimonianza del padre Carlo e delle figure di Rino Rodondi, pievese di nascita, e Ariel Treistmann, medici deportati. Presso la biblioteca il pubblico troverà anche la mostra bibliografica "Essere Memoria", con servizio di prestito attivo sui testi in mostra.