Letture di Aristofane. Quattro incontri con gli studenti

In attesa, il 15 marzo, della Lettura pubblica: Le donne al Parlamento di Aristofane, per la prima volta in presenza, all’Auditorium Enzo Biagi in Sala Borsa, sono state organizzate quattro lezioni di approfondimento sulla commedia di Aristofane, sia in presenza che online. Anche per il 2024, l’Unibo aderisce all’iniziativa del Festival Européen Latin Grec con la lettura pubblica di un testo antico e il coinvolgimento degli studenti del Liceo Galvani e del Liceo Minghetti e degli studenti dell’Università di Bologna. Il primo appuntamento è domani, alle 14.30, alla Biblioteca Pasolini Galvani e su Zoom, sul Complotto all’ekklesía: dal golpe all’utopia.