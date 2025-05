Letture di primavera in biblioteca fra la Pimpa e i gialli di Carboni

Maggio dei libri nel nome della Pimpa e nel segno degli scrittori che vivono nella vallata del Reno da domani alla biblioteca Pavese di Casalecchio, dove si apre la nuova edizione della campagna nazionale di promozione della lettura ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali. Tanti gli appuntamenti per grandi e piccoli, senza dimenticare le iniziative rivolte alle scuole del territorio.

Domani alle 17 il primo laboratorio di ‘pimpizzazione’ a pois rossi con letture ad alta voce e laboratori interpretati dal popolare fumetto inventato dal disegnatore Altan per il Corriere dei piccoli dal 1975. Gli incontri iniziano sabato alle 10 con l’evento In cammino con un libro: passeggiata al Parco della Chiusa accompagnata dallo scrittore Andrea Villa e i racconti tratti dal del suo libro ’Tra la Porrettana e gli dei’, sei novelle all’ombra dei crinali dell’Appennino Tosco-Emiliano con le letture di Donatella Vanghi dell’associazione Legg’io aps. Al termine aperitivo a Casa Santa Margherita su prenotazione. Il 13 maggio incontro alla Casa della conoscenza con lo scrittore Roberto Carboni, ex tassista di Sasso Marconi, autori di tanti romanzi e docente di scrittura creativa che alle 18 presenterà il suo ultimo libro: ’Il mistero di villa Lamento’, giallo ambientato in un inquietante monastero riconvertito in un hotel di montagna.