Letture, incontri e tanti libri per il primo Premio letterario. Tre giorni di eventi culturali

Sarà lo scrittore bolognese Massimo Vitali, venerdì prossimo a Zola, ad aprire la prima edizione del Premio letterario Città di Zola Predosa. Una tre giorni di incontri, letture e presentazioni di libri dedicati a chi ama i libri e la letteratura, con intervento di scrittori affermati e anche un concorso letterario.

Si inizia venerdì alle 10 all’auditorium spazio binario presso il municipio con la presentazione di Zeno in condotta: il romanzo per ragazzi (De Agostini) vincitore nel 2024 del concorso nazionale Libri da sognare. Il pomeriggio in biblioteca alle 17,45 aperitivo con Gianfranco Nerozzi, Claudia Zani e Alessio Gallerani: autori di Segretissimo (Mondadori) in dialogo con le scrittrici Oriana Ramunno e Scilla Bonfiglioli sul tema della spy story italiana. Il pomeriggio di sabato, ancora in biblioteca, è la volta di Tiffany Vecchietti e Michela Monti con il loro ‘S’infiammano le stelle’.

A seguire al centro sociale Pertini William Bavone e Massimo Tivoli con Il morso del varano e Il dilemma del carnefice. Domenica pomeriggio gran finale nella sede di Ricreamente (che col Comune ha organizzato la rassegna) Presso Cà la Ghironda, con Sabrina Grementieri e Massimo Vitali e alle 18,30 la premiazione dei vincitori del concorso.