Letture per bambini in biblioteca

Quattro appuntamenti per lettori in erba e le loro famiglie alla biblioteca comunale di Marzabotto, in via Aldo Moro 2. Sabato 3 febbraio alle 10.30 ’Io e te’, lettura e laboratorio dedicato a mamme e papà con i loro piccoli da 0 a 3 anni a cura di Giulia Tacconi. Mercoledì 7 febbraio alle 17 ’M’ama, non m’ama’, lettura e laboratorio creativo aspettando San Valentino per bambini da 5 a 8 anni. Martedì 13 febbraio alle 17 sarà la volta di ’Re Caccola il Bello’, spettacolo di narrazione su un Re vanitoso e spietato con ’Le Millemagichestorie’, destinato ai bambini da 3 a 8 anni. Infine, mercoledì 21 febbraio, alle 17, letture plurilingue in italiano e in arabo a cura delle lettrici volontarie di ’Nati per leggere’ in occasione della Giornata internazionale della lingue madre, rivolte ai bambini da 5 a 8 anni. Informazioni e prenotazioni al numero 051/6780501 oppure 338/7334430.