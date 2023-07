L’Europa in cammino fa le prove di ripartenza

Sta uscendo il numero estivo (114) della serie nazionale di Libro Aperto, la rivista esclusivamente culturale diretta da Antonio Patuelli ed edita dalla omonima Fondazione senza scopo di lucro e frutto esclusivamente di volontariato.

Questo volume, di grande formato (236 pagine) si apre con la rubrica “Europa in cammino” con saggi di Guido Lenzi su “Quale ripartenza?”; Dario Velo sulla rivoluzione dell’idrogeno: una nuova costituzione economica europea e internazionale; Pierluigi Barrotta su “Infocrazia: nuova sfida per le democrazie liberali”; Alberto Bucchi su ambientalismo e negazionismo; Venerino Poletti sulla fine della pandemia da Sars-Cov2; Fabio Scacciavillani sulla deglobalizzazione tra Cina e Occidente; Mario Arpino su “Musharraf, chi era costui?”; Mario Gerolimetto su “24 febbraio 2022: la Russia aggredisce l’Ukraina. Una guerra nel cuore dell’Europa. Cause e conseguenze”; Alessandro Scaccheri su “Per il futuro della libertà”.

Nella rubrica “Libertà economiche” appaiono saggi di Antonio Patuelli sulle nuove sfide economiche e sociali; Roberto Timo sulla cultura, motore di sviluppo economico; Domenico Ocone sull’agricoltura, il settore primario.

Nella sezione “Le garanzie” vengono pubblicati scritti di Tommaso Edoardo Frosini sul diritto costituzionale; Antonio Pileggi sulle parole chiave della Costituzione. Rapporti etico-sociali; Vito Spada sull’evoluzione della legittimità dello Stato.

L’ampia rubrica “Il tempo e la storia” pubblica saggi di Raffaello Morelli sulla cronologia del liberalismo; Michele Cassandro su “Perché non possiamo non dirci crociani”; Livio Ghersi su storicismo e liberalismo; Gian Biagio Furiozzi sul modello laburista; Zeffiro Ciuffoletti su Mazzini, l’Italia e l’Europa; Luigi Ciaurro su “Torna in auge l’8 maggio” e molti altri interventi di prestigio

Libro Aperto è diffuso esclusivamente in abbonamento: per informazioni tel. 0544.35549 anche fax – 0544.36871 – 0544.212649; e-mail [email protected]; sito internet www.libroaperto.it