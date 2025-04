L’Europa visita Bologna. Dal Tecnopolo ai motori. Cavedagna: "In mostra le nostre eccellenze"

Bruxelles in visita a Bologna. E l’eurodeputato Stefano Cavedagna (Fratelli d’Italia) risponde presente. Ci sono anche il lavoro e l’impegno del meloniano, già membro della commissione ‘Imco’ (Mercato interno e protezione dei consumatori), dietro alla tre giorni che vedrà una delegazione del Parlamento europeo impegnata in alcuni incontri, assieme agli addetti ai lavori, domani, martedì e mercoledì.

Cavedagna, eletto alle ultime Europee e sempre attento alle problematiche bolognesi, come nasce la visita?

"Prima delle elezioni avevo detto che avremmo portato le esigenze di Bologna in Europa e l’Europa a Bologna. Eccoci qui".

Lei fa parte della commissione e ha contribuito ad articolare gli appuntamenti. Qual è lo scopo di questi sopralluoghi?

"La commissione si occupa di commercio, piccole e medie imprese, import ed export, intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Il Parlamento europeo vuole vedere da vicino e conoscere le nostre eccellenze così come i progetti finanziati".

Quali nello specifico?

"Ad esempio il Tecnopolo o il Centro meteo, che è di proprietà dell’Unione Europea".

Poi?

"Si parla tanto di crisi del settore automotive e allora ci sembrava importante visitare Lamborghini e Ducati nel cuore della ‘Motor valley’, ma non solo...".

Importante relazionarsi anche con il mondo del commercio?

"È fondamentale visitare la Camera di Commercio, che raccoglie tutto il mondo cooperativo, le associazioni dei commercianti, il mondo agricolo, Confindustria e altri attori".

Si parlerà anche di dazi?

"Non è uno dei focus dell’evento, ma se il tema venisse fuori non mi sorprenderebbe".

Ci saranno altri parlamentari nostrani?

"Anche Stefano Bonaccini ed Elisabetta Gualmini sono stati invitati. E c’è un altro aspetto che vorrei sottolineare...".

Quale?

"A fine lavori ci sarà uno spazio per la cucina tradizionale bolognese. La salute e la sicurezza alimentare sono prioritarie: vorrei prenotare in un ristorante tipico per spiegare che tortellini e tagliatelle, assieme a un bicchiere di vino, non fanno male come qualcuno sostiene. E bisognerà raccontare che il Bologna vuole tornare in Europa, ma si vedrà dalle tante vetrine rossoblù".