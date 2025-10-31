L’europarlamentare sotto scorta:: "Il mio saggio sull’immigrazione"

Presentato nella sala dell’ex Arte Meccanica di via Cento a Persiceto, il libro ‘Ora basta’ di Anna Cisint. L’incontro molto partecipato, che ha visto la presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti (a destra con Cisint), è stato organizzato dal ‘centro culturale Gilbert Keith Chesterton’ e ‘Insieme per conoscere’. Cisint è europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone, molto attiva sul tema dell’immigrazione, minacciata di morte e per questo sotto protezione. Il libro, sulla base dell’esperienza diretta dell’autrice, traccia un’analisi inedita, molto approfondita del fenomeno Islam – come si è andato configurando e quali obiettivi esso si pone. E indica la strada da percorrere se si vuole salvaguardare l’Italia, l’Europa e i valori occidentali di libertà. "L’immigrazione – ha detto Cisint – non è una variabile indipendente: tutto si lega. Dal mercato del lavoro, alla sicurezza, al sistema delle protezioni sociali, alle politiche scolastiche e quelle familiari: un filo comune collega il futuro del nostro Paese". All’incontro era presente Matteo Di Benedetto capogruppo Lega Bologna e dirigente provinciale del partito: "Un onore essere al fianco dell’onorevole Cisint in questa battaglia fondamentale a tutela della nostra cultura, delle nostre radici, della nostra civiltà giuridica e dei diritti di tutti. È un lavoro culturale che va fatto e ringrazio il Chesterton e il sindaco Pellegatti per avere ospitato l’evento".

p. l. t.