Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaL’europarlamentare sotto scorta:: "Il mio saggio sull’immigrazione"
31 ott 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. L’europarlamentare sotto scorta:: "Il mio saggio sull’immigrazione"

L’europarlamentare sotto scorta:: "Il mio saggio sull’immigrazione"

All’evento il sindaco Pellegatti e il capogruppo Di Benedetto "Dobbiamo tutelare la nostra cultura, le radici e la civiltà".

All’evento il sindaco Pellegatti e il capogruppo Di Benedetto "Dobbiamo tutelare la nostra cultura, le radici e la civiltà".

All’evento il sindaco Pellegatti e il capogruppo Di Benedetto "Dobbiamo tutelare la nostra cultura, le radici e la civiltà".

Presentato nella sala dell’ex Arte Meccanica di via Cento a Persiceto, il libro ‘Ora basta’ di Anna Cisint. L’incontro molto partecipato, che ha visto la presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti (a destra con Cisint), è stato organizzato dal ‘centro culturale Gilbert Keith Chesterton’ e ‘Insieme per conoscere’. Cisint è europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone, molto attiva sul tema dell’immigrazione, minacciata di morte e per questo sotto protezione. Il libro, sulla base dell’esperienza diretta dell’autrice, traccia un’analisi inedita, molto approfondita del fenomeno Islam – come si è andato configurando e quali obiettivi esso si pone. E indica la strada da percorrere se si vuole salvaguardare l’Italia, l’Europa e i valori occidentali di libertà. "L’immigrazione – ha detto Cisint – non è una variabile indipendente: tutto si lega. Dal mercato del lavoro, alla sicurezza, al sistema delle protezioni sociali, alle politiche scolastiche e quelle familiari: un filo comune collega il futuro del nostro Paese". All’incontro era presente Matteo Di Benedetto capogruppo Lega Bologna e dirigente provinciale del partito: "Un onore essere al fianco dell’onorevole Cisint in questa battaglia fondamentale a tutela della nostra cultura, delle nostre radici, della nostra civiltà giuridica e dei diritti di tutti. È un lavoro culturale che va fatto e ringrazio il Chesterton e il sindaco Pellegatti per avere ospitato l’evento".

p. l. t.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LibriLega