Levante, supereroina fragile: "Bisogna insegnare la lentezza"

Una nessuna centomila Levante. Il tour di ’Live nei teatri’ atteso stasera sotto ai riflettori dell’Europauditorium, racconta i tanti volti di Claudia (Lagona), cantautrice, madre, compagna, e… supereroina. "Sul palco ho poteri straordinari" scherza, infatti, lei parlando dell’energia speciale che le regala la scena. "Lì non conosco la paura e mi sento molto più forte che nella vita di tutti i giorni". Uscito lo scorso anno sulla scia di un Sanremo che avrebbe potuto andare meglio, ’Opera futura’ è l’album che ha messo l’artista di Caltagirone davanti ai suoi dieci anni di carriera, festeggiati a settembre sotto le stelle dell’Arena di Verona. Questo tour, che la vede affiancata da Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso, Eugenio Odasso alla chitarra, Lorenza Giusiano e Elisa Semprini ai cori, è legato a doppio filo con quell’esperienza e traccia un percorso che da ’Leggera’ porta a ’Vertigine’, ’Gesù Cristo sono io’, senza tralasciare le sanremesi ’Tikibombom’ e ’Vivo’.

"Nel decennale della pubblicazione, in questo tour teatrale ho voluto omaggiare pure il mio primo album ‘Manuale distruzione’ recuperando cose come ‘Memo’ o ‘Alfonso’ che il pubblico chiede puntualmente". L’approdo finale è ’Mi manchi’ pezzo che al Festival avrebbe potuto prendere il posto di ’Vivo’. "Non so immaginarmi come sarebbe andata, ‘Mi manchi’ è un brano sicuramente più immediato, ma ‘Vivo’ m’ha permesso di portare un messaggio forte e inedito, e dal vivo s’è rivelato una vera e propria hit; a teatro è una gioia vedere il pubblico saltare sulle poltrone quando parte quel ritornello potente e liberatorio".

Superdonna sì, ma fragile (giù dal palco) e disposta a raccontarsi senza remore o ambiguità. "È sempre stato così – assicura Claudia-Levante –. Non riuscirei a vedermi diversa. Ne ho pagato anche il prezzo ma non conosco altro modo di esprimermi se non in maniera totalizzante e sincera. Credo, infatti, che mostrare anche i nostri lati più bui faccia parte di un processo di accettazione, di evoluzione e di crescita". Donna proiettata in avanti, ma ’analogica’ nell’animo. "La lentezza dovrebbe essere una materia di insegnamento, dovremmo essere tutti educati alla lentezza che trovo un bisogno assolutamente contemporaneo dell’uomo. Vero che la rete richiede velocità di approccio e di impiego, ma siccome è una scelta nostra come utilizzare i mezzi di comunicazione e come organizzare il nostro tempo, esiste la possibilità di avere un rapporto con la tecnologia più ‘rilassato’ e cauto rispetto alla precipitazione dei tempi".