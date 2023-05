Level24, c’è il taglio del nastro alla presenza di Bonaccini e Bosso

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini sarà presente al taglio del nastro per l’inaugurazione ufficiale dell a palestra Level24, in via del Lavoro 45, a Casalecchio, previsto oggi alle 11. Insieme a lui ci saranno Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri, assessore allo sport di Casalecchio e Davide Battistella, presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.

La palestra vanta la parete indoor d’arrampicata sportiva più alta d’Europa con i suoi 24 metri ed è già un’attrattiva imperdibile per migliaia di arrampicatori che vengono da tutta la Regione e non solo. Oggi c’è l’inaugurazione ufficiale, ma in realtà la palestra è già in ’rodaggio’ da un paio di mesi con ottimi riscontri. Oltre all’arrampicata con corsi anche per i bambini, sono a disposizione sale per praticare yoga, pilates e fitness.