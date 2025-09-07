L’evento di Telefono Azzurro: "Insieme nelle sfide di oggi"

Evento di Telefono Azzurro ieri mattina nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, dove si è parlato di tutela dei minori e di cyberbullismo. "Siamo chiamati a realizzare una società del rispetto che veda il contributo di tutti, a cominciare dalle famiglie, dalla scuola e dall’Università come luogo di formazione e motore di progresso della comunità", scrive la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in un messaggio inviato per l’evento.

E Telefono Azzurro ha lanciato, in accordo con il Comune, la Carta di Bologna per l’affettività digitale con l’obiettivo di educare al rispetto per prevenire il bullismo. "Vorrei che da Bologna partisse oggi un impegno concreto: la Carta per l’Affettività Digitale. Non è un manifesto astratto, ma una road map operativa che unisce scuola, istituzioni, famiglie, università e piattaforme tecnologiche – spiega Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro –. Questa Carta ci ricorda che il digitale non può essere neutro: deve essere a misura di affettività, perché i ragazzi crescano non solo connessi, ma riconosciuti".

Moltissimi gli interventi, tra cui quello del questore Antonio Sbordone, secondo cui "in quest’epoca i minori sono particolarmente a rischio, perché le insidie sono tante e perché la rete rappresenta un rischio, che prima non c’era, di intraprendere strade pericolose di violenza e anche di estremismo. Noi seguiamo molto il tema della fascinazione che alcune ideologie estremiste o addirittura terroristiche hanno sui giovani, perché avvicinarsi a queste ideologie ora è più facile".

"L’innovazione tecnologica va governata – così Maurizio Fabbri, presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna –, non possiamo lasciare le ragazze e i ragazzi soli con lo smartphone in mano. L’assemblea legislativa sarà al loro fianco per combattere cyberbullismo e violenza online". Anche l’europarlamentare Stefano Bonaccini ha inviato un messaggio per l’evento.