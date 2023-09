L’evoluzione della specie dalla preistoria al teatro

Nuova stagione ma anche nuova responsabile del teatro e rinnovamento delle figure centrali di Ater, che da nove anni gestisce il ’Laura Betti’ di Casalecchio di Reno. C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico, si potrebbe però dire della nuova programmazione in dieci titoli che inaugura il 17 novembre con "La libertà. Primo Episodio" di e con Paolo Nori. Perché, come sottolinea Natalino Mingrone, neo-presidente, "tutto quello che funziona va avanti, perché quello che si è fatto da nove anni a questa parte, quando abbiamo iniziato il nostro rapporto col teatro, è prezioso". E così un saluto a Cira Santoro, al Betti per circa vent’anni e ora nuova direttrice artistica della Città del TeatroFondazione Sipario Toscana di Cascina e un "benvenuta" a Antonella Babbone, che prende le redini del teatro, immergendosi nella stagione multidisciplinare che non lascia fuori nessuno, proponendo un cartellone per le famiglie, le scuole, i più piccoli (con Sciroppo) e il pubblico che è ormai diventato fedelissimo di queste poltrone.

Apertura con Nori quindi, che, spiega Roberto De Lellis direttore di Ater, per la prima volta si propone come attore e in scena suona la tromba ed è accompagnato da tre musicisti. Il suo spettacolo sarà nell’ambito di ’Politicamente scorretto’, titolo della storica manifestazione che racconta però bene dello scrittore capace di "riabilitare la Russia" con sguardo ironico e leggero, però, evidenziandone le ipocrisie. Il 6 dicembre sarà in scena Marco Paolini (che il 9 ottobre arriverà al Betti per i 60 anni del Vajont con Vajonts 23) con "Antenati. The Grave Party", ovvero l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni. Venerdì 12 gennaio Frida Bollani Magoni in concerto per piano e il 26 Marta Cuscunà con "Corvidae. Sguardi di specie", la serie tv scritta per il programma Rai 3 "La fabbrica del Mondo" di Paolini e Pievani: uno stormo di corvi regala una prospettiva differente sui danni dell’essere umano al Pianeta e sul possibile rimedio. Mariangela Gualtieri porterà a Casalecchio "Il quotidiano innamoramento", rito sonoro che dà voce ai versi di "Quando non morivo", il suo ultimo libro. Nel bel cartellone, che vede anche César Brie, Ambra Senatore, Leonardo Manzan e Oscar De Summa, si inserisce il Capodanno di Comunità del 31 dicembre con Franz Campi e Giorgio Comaschi. Info su www.teatrocasalecchio.it

Benedetta Cucci