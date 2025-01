Lewis è tornato, ma non sorride: "Dobbiamo già pensare all’Inter"

Simply the best: Lewis Ferguson è tornato, peccato non basti. Non c’è gioia nel suo sguardo: "Difficile trovare parole dopo un finale così". Ufficialmente era rientrato il primo novembre, contro il Lecce, avviando l’azione del gol da tre punti di Orsolini. Ma con la Roma lo scozzese si riprende il Bologna per davvero, a tutto tondo: titolare, fascia da capitano al braccio e soprattutto trascinante e capace di tornare al gol, che gli mancava dal 3 marzo 2024, a Bergamo, contro l’Atalanta. Fu gol della rimonta, verso la Champions, allora. Gol dal dischetto, del sorpasso, per ribaltare la Roma in 4 minuti dopo il pari di Dallinga questa volta. Peccato che la mano di Lucumi all’ultimo respiro rovini i piani, i propositi di rilancio in classifica verso l’Europa e di una vittoria che era già in tasca, impacchettata e meritata. Dovbyk si dimostra glaciale come lo era stato lo scozzese, che rigorista infallibile lo era in Scozia e si conferma tale in rossoblù, in assenza di Riccardo Orsolini e Castro.

Mediano di lotta e di governo, Ferguson, che complice la squalifica di Pobega, le assenze di Aebischer ed El Azzouzi e un mercato che bussa alle porte di Moro, viene rilanciato al fianco di Freuler. Dove lo metti, Ferguson sta e sta alla grande. Contrasta, riparte, dialoga, palleggia, tira. E segna. Può essere il vero grande acquisto di gennaio, ma in una giornata così, la gioia e l’urlo resta strozzato in gola. Neppure il centrocampista riesce a gioire: "Il premio di mvp della gara e il gol purtroppo oggi non significano molto. Prendere gol all’ultimo secondo è sempre brutto, difficile da commentare". Poca voglia di parlare e analizzare l’episodio del rigore subito: "Non so cosa sia successo alla fine, se era rigore o no, non l’ho visto. Ma so che prendere gol all’ultimo secondo è brutto e fa malissimo".

E fa ancora più male pensare che il calcio d’angolo da cui arriva il fallo di mano di Lucumi su Ndicka, è generato da un colpo di testa di Ferguson, ma sarebbe stato evitabile se sulla situazione precedente Iling non avesse spazzato in tutta fretta la palla in fallo laterale.

La gestione dei palloni scottanti è uno degli aspetti su cui il Bologna deve crescere, sottolineato pure da Italiano. Ferguson sottolinea invece la ripresa: "Nel complesso abbiamo giocato un’ottima partita, soprattutto nel secondo tempo. Ma non possiamo essere contenti. Anche perché meritavamo la vittoria. Non ci rimane che prendere quello di buono che abbiamo fatto e pensare già all’Inter". I rossoblù lo faranno a partire da questa mattina: allenamento alle 11. Di buono c’è soprattutto lui, Lewis Ferguson, l’uomo che può cambiare faccia al Bologna. Lo ha fatto nella scorsa stagione, da trequartista ed esterno: con lui media punti da 71 finali. Senza media classifica. E ora che il Bologna deve tentare il rilancio per l’Europa, un Ferguson in più può spostare gli equilibri. Come contro la Roma.