L’ex allievo regista: "Sto con i ragazzi, dialogo necessario"

Gli studenti, i loro genitori, gli ex insegnanti ed ex ‘minghettiani’: un cetninaio di persone chiedono di fermare le denunce. Tra loro c’è anche Nicola Borghesi, regista e attore, co-fondatore della compagnia teatrale Kepler-452, che si è diplomato al Minghetti nel 2005.

Borghesi, a teatro e sui social ha rilanciato l’appello del collettivo del liceo.

"Penso che, in questo momento, difendere gli studenti che sono stati arbitrariamente denunciati sia una delle cose più concrete che possiamo fare".

In che senso?

"Per questioni di carattere generale come il riarmo o il massacro in corso a Gaza, per le quali gli studenti hanno occupato, i nostri strumenti - ancorché esistenti - sono limitati. Difendere invece l’agibilità politica di questa scuola, che ha un significato specifico all’interno di questa città, è prezioso, importante e può avere un’efficacia immediata, come stiamo vedendo".

Perché giudica le denunce e le sanzioni misure esagerate e intimidatorie?

"Le denunce sono una rinuncia al confronto. L’occupazione accade dentro la scuola e coinvolge le persone che ne fanno parte. Denunciando, invece, si richiede l’intervento coercitivo e repressivo delle forze dell’ordine. Ci vedo una delega della relazione educativa, impropria rispetto alla qualità dei rapporti scolastici che ho conosciuto proprio in qui".

Ci spieghi…

"Anche quando eravamo fortemente in disaccordo, dovevamo parlarci, capirci e non denunciarci a vicenda. Mi sembra un modo poco proficuo, per usare un eufemismo, per dialogare".

Anche da palco dellì’Arena del Sole ha lanciato l’appello

"Io e il mio collega Niccolò Fettarappa abbiamo espresso pubblicamente la nostra solidarietà agli studenti e abbiamo informato il pubblico dell’esistenza della raccolta firme. Abbiamo chiesto di approfondire quello che sta succedendo".

Da ex minghettiano come ricorda i momenti di occupazione?

"Negli anni in cui frequentavo il Minghetti abbiamo soprattutto fatto autogestione. Con il preside di allora, Giorgio Innocenti, c’era una grande unità di vedute, le iniziative erano spesso condivise con il resto delle componenti scolastiche".

Cosa ha imparato durante quegli anni?

"Sono stati anni di enorme formazione, in cui ho capito cosa fosse la politica, ho capito che mi piaceva e avrebbe fatto parte della mia vita. Lo ricordo anche come un momento in cui potevamo uscire dal ‘gruppo classe’ e conoscere le altre persone, aspetto fondamentale della politica. Ricordo la sensazione di fare parte di qualcosa, che quella fondante del fare politica".