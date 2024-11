"L’ex area militare non diventi una discarica"

Muzzano piena di ‘monnezza’. Protestano gli ambientalisti per la decisione del Comune di Valsamoggia di istituire una discarica temporanea in alcuni piazzali dell’ex area militare dell’ex area militare in gran parte rinaturalizzata di via Cassola, a Monteveglio.

Cumuli di macerie e rifiuti ben visibili anche dalla provinciale trasportati dai camion che stanno sgomberando le tonnellate di macerie derivate dall’alluvione di due settimane fa che anche in questi territori ha provocato allagamenti estesi in tutti i centri abitati.

"In seguito all’emergenza maltempo dello scorso ottobre si è reso necessario individuare un’area in cui raccogliere i beni danneggiati dall’acqua e dal fango con il duplice obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini che avevano necessità di sgomberare le loro proprietà e al contempo ottimizzarne il ritiro da parte di Hera" spiega la sindaca Milena Zanna.

Non erano sufficienti le aree delle stazioni ecologiche stracolme di masserizie. Da qui la decisione contestata dal presidente dell’associazione Amici dei parchi di Monteveglio e dell’Emilia: "C’è un viavai continuo di mezzi che scaricano imbrattando quello che potrebbe essere un fiore all’occhiello della natura, che qui ha saputo rigenerarsi senza disturbo antropico. È incredibile come il Comune, secondo i suoi interessi del momento, possa negare l’accesso all’area per motivi scientifici, come è accaduto a noi, adducendo rischi da bonifica bellica e poi concedere, senza neanche arrossire, il permesso all’accesso a decine di automezzi, pesanti diverse tonnellate e carichi di spazzatura, da scaricare su un piazzale creato ad hoc con un giro di ruspe".

La sindaca aggiunge che "la decisione rispetta l’ordinanza regionale e che riguarda la superficie strettamente necessaria" aggiungendo che "il ritiro da parte di Hera è attualmente già in corso e, in base alle loro previsioni, si concluderà entro la settimana prossima".

Gli amici dei Parchi osservano che mentre viene negato l’accesso all’area a chi voleva svolgere il tirocinio formativo del corso di Scienze naturali di UniBo, un monitoraggio ha segnalato situazioni naturali e ambientali di grande interesse, e che grande è la preoccupazione che "mentre la nostra associazione sta tentando di proteggere da tutti gli appetiti e le idee di cementificazione, il tentativo di banalizzarne e degradarne l’area servirà anche a renderlo più facilmente aggredibile".

