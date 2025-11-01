L’ex asilo del Papa Re festeggia 90 anni

Grande festa l’altro giorno alla Fondazione Polo d’infanzia amici dei bimbi di via Gandolfi a San Giovanni in Persiceto. Fondazione laica ma d’ispirazione cristiana. Sono stati infatti festeggiati 90 anni di attività di questa istituzione scolastica che attualmente conta 103 bambini della materna, 70 bimbi del nido e 28 dipendenti, con Maria Giovanna Bruzzi coordinatrice gestionale e presidente il parroco don Lino Civerra.

Si tratta di una scuola paritaria, con tanti ampi spazi interni, la palestra, la mensa interna e un vasto giardino attrezzato, che collabora ed è sostenuta dall’amministrazione comunale, tanto che due consiglieri di amministrazione sono nominati dal Comune. Alla festa è intervenuto il sindaco Lorenzo Pellegatti, che nell’occasione ha ribadito l’importanza della presenza di questo istituto nel territorio persicetano. "E’ una scuola testimone di valori che poggiano sulla realtà della congregazione delle suore Minime dell’Addolorata – ha detto il primo cittadino –. E siamo orgogliosi perché forma le coscienze dei bimbi di generazione in generazione".

Questa scuola ha origini antiche, come ricorda il consigliere Giorgio Bongiovanni: "La creazione dell’asilo infantile a San Giovanni in Persiceto – racconta – fu richiesta nel luglio 1854 dal parroco don Luigi Santini e dal gonfaloniere Massimiliano Martinelli. Il Comune mise subito a disposizione la ’casa del Giudeo’ in via Borgo Rotondo, oggi via Rambelli. Tre anni dopo, l’asilo ricevette la visita di Papa Pio IX, che durante una sua visita pastorale in Emilia, inserì Persiceto tra le varie tappe, un evento che diede grande risalto e notorietà all’istituzione".

"Dopo la visita papale – continua Bongiovanni –, vi fu un importante aumento dei bambini che frequentavano l’asilo. Visto il numero, l’asilo richiese l’assistenza delle suore Minime dell’Addolorata, fondate da Clelia Barbieri a Le Budrie. Il 28 ottobre del 1935, alla presenza delle autorità, ci fu l’inaugurazione del nuovo asilo: un moderno edificio, progettato dall’ingegner Giovanni Berselli in una zona di espansione della città, non lontana dalla sede precedente. Nel 1945 nacque la Fondazione amici dei bimbi, una nuova istituzione, anch’essa volta all’educazione dei piccoli, completamente laica, che prevedeva, nello statuto, l’assistenza e l’educazione dei fanciulli da 0 a 6 anni, occupandosi anche di garantire eventuale aiuto fino ai 14 anni per chi fosse in stato di necessità. L’11 agosto del 1966 le due realtà unirono le loro forze fondendosi: nacque l’asilo infantile e Fondazione amici dei bimbi".

Pier Luigi Trombetta