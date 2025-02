L’ex assessore batte il Comune in tribunale

Archiviato perché riconosciuto innocente. Questo quanto ha stabilito la sentenza del Tribunale di Bologna nei confronti di Francesco Aloe (nella foto), ex assessore, a San Lazzaro, a Comunicazione e Marketing territoriale. Era stato denunciato dal Comune per diffamazione. A spiegare la vicenda, ieri è stato lui stesso: "Nel luglio 2023 ero stato querelato per diffamazione aggravata e oltraggio a un corpo politico-amministrativo dal Comune per una mia intervista sul ’Corriere’, con la quale denunciavo un torto subito legato a un’opera intellettuale. Già ad aprile 2024 il pm aveva proposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Con una bella dose di coraggio, io e il mio avvocato ci siamo opposti e abbiamo preferito andare avanti fino all’udienza. Secondo noi il fatto non era ’tenue’: il fatto non sussisteva proprio. Avevamo ragione. Il giudice, documenti alla mano, mi ha scagionato per infondatezza della notizia di reato: anche secondo il giudice in quella intervista ho detto solo ed esclusivamente la verità e l’ho fatto senza diffamare nessuno".

"Spero che questa mia esperienza sproni altri scrittori e intellettuali denunciati da politici – prosegue Aloe –: non fatevi intimidire, non chiedete scusa per reati che non avete commesso, non piegatevi, ma non fate neanche le vittime strumentalizzando la cosa e piangendo miseria. Non aiuta nessuno. Ci sono cose più importanti di certe relazioni da mantenere: la libertà di espressione, il diritto di cronaca e il diritto di critica, libertà e diritti a cui abbiamo dedicato la nostra professione e la nostra vita. Vanno difesi anche così. Non sono laureato in Giurisprudenza ma so che in un tribunale non devono vincere né i buoni, né i cattivi. Devono vincere i giusti. Stavolta è andata così. E stavolta, per puro caso, giusti e buoni coincidono". Aloe era stato nominato assessore nella seconda Giunta della Conti, a maggio 2019.

La rottura era arrivata, poi, ufficialmente a gennaio 2022. Le dimissioni erano state consegnate dall’assessore alla Conti, ma non erano mai state specificate le ragioni di questa decisione. Da qui si era passati a luglio 2023 quando, per la prima proiezione del docufilm su Luigi Donini, da lui voluto e ideato, Aloe era uscito allo scoperto: "Sono stato tagliato via anche dai titoli di coda, la proprietà intellettuale è una cosa seria". Questo aveva innescato la battaglia legale. L’ex sindaca Isabella Conti e il Comune, interpellati, non hanno al momento rilasciato dichiarazioni.

Zoe Pederzini