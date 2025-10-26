L’ex assessore Frascaroli: "La Giunta faccia di più"

Al tempo delle grandi occupazioni abitative, dell’ex Telecom e di via De Maria, era assessore al Welfare. E adesso che quei giorni di lotta per la casa sono tornati più attuali che mai, Amelia Frascaroli richiama alla responsabilità le istituzioni cittadine. "Vedo l’occupazione di via Don Minzoni come un gesto politico che risponde a un bisogno molto grande", dice l’ex assessore. Che non condivide le scelte fatte da Asp e Comune per il futuro di quell’immenso immobile "vuoto da tempo. Dal mio punto di vista, per come penso debba muoversi un ente e per come oggi è la situazione dell’abitare – spiega – non ritengo una scelta condivisibile affidare a privati la gestione di un bene pubblico. Bisogna assumersi più responsabilità per rispondere ai bisogni delle fasce più fragili". Perché "ci sono molti beni pubblici vuoti da troppo tempo, molti anche di Asp", a fronte di un’emergenza abitativa che cresce e diventa trasversale a più fasce di popolazione, alimentata da un mercato gonfiato. E allora ecco che l’esperienza di via Don Minzoni, guidata da Plat, sindacato nato nel solco dell’esperienza di Social Log che aveva mosso le occupazioni di dieci anni fa, per l’ex assessore è una "protesta legittima. Queste occupazioni tanto denigrate come atti illegali vanno lette con uno sguardo più ampio, come atti sociali – dice ancora Frascaroli –. Io non dimentico l’ex Telecom e come è finita. Ai tempi del primo mandato Merola instaurammo una trattativa con la proprietà per acquistare l’immobile di via Fioravanti, che però non andò in porto. Ma io ricordo quello che avveniva dentro quell’esperienza comune, la cassa che avevano realizzato gli inquilini, che versavano, ciascuno nelle proprie possibilità, un contributo per sostenere chi era rimasto senza lavoro". E per questo anche l’esperienza di via Carracci - sempre guidata da Plat - è per l’ex assessore "un’esperienza interessante. Bisogna sviluppare sguardi diversi e più profondi". Per questo Frascaroli auspica che per gli occupanti di oggi il Comune trovi soluzioni e "riesca a fare da mediatore con Asp (che per l’invasione dell’immobile ha fatto denuncia, ndr), che è comunque un suo ‘braccio’. Se vengono occupati immobili privati è un conto – conclude Frascaroli – ma ritengo che forse, quando ad essere occupati sono beni pubblici, la questione vada trattata in maniera diversa. E ci vuole più responsabilità dal Comune, una visione diversa che permetta di rispondere al bisogno abitativo anche utilizzando il patrimonio pubblico inutilizzato".

Nicoletta Tempera