L’ex clinica Beretta vede la luce. Via le impalcature, cantiere finito. A breve il bando per gli inquilini

L’ex clinica Beretta vede la luce. Dopo anni di stop and go e ritardi, il restyling dello stabile in via Zannoni all’angolo con via XXI Aprile, in zona Saragozza, è finito. "Le impalcature sono state tolte, il cantiere è terminato e a breve uscirà il bando", fa sapere la vicesindaca Emily Clancy. In questo delicato momento in cui si parla costantemente di crisi abitativa, l’obiettivo – si legge sul sito del Comune relativo al ’Piano per l’abitare’ – è la realizzazione "di un condominio solidale in cui possano convivere identità sociali diverse per generazione, provenienza, genere o orientamento sessuale e condizioni economiche: una nuova comunità contro le disuguaglianze".

Lo stabile è indirizzato a 16 famiglie, per un totale di massimo 47 persone. Inutile dire che la riqualificazione è attesa da anni. Il complesso è formato da due immobili di cui quello originale fu edificato nel 1930 mentre il secondo, sul lato est, risale al 1951. A seguito della sua dismissione, l’edificio è stato posto sotto tutela dalla Soprintendenza ed è stato acquisito dal Comune nel dicembre 2018. Il 9 luglio 2019 venne, quindi, sottoscritto un protocollo d’intenti tra la Fondazione Carisbo e Palazzo d’Accursio per la rifunzionalizzazione del complesso e il suo impiego per programmi di edilizia residenziale sociale che prevedeva alloggi a canoni calmierati. La progettazione e la realizzazione dell’intervento vennero affidate ad Acer. Entro il 2021 si sarebbero dovuti concludere i lavori, ma poi, si sa, è arrivato il Covid è tutto si è bloccato. Da qui, dopo diverse prescrizioni arrivate della Sorprintendenza, il cantiere è ripartito nel 2022 sotto la giunta Lepore. L’importo dell’intervento, partito a maggio di tre anni fa, inzialmente stimato in 3,8 milioni di euro, di cui 3 milioni investiti dalla Fondazione Carisbo e 800mila euro dal Comune, è poi salito a oltre 4 milioni, a causa dell’elevata quantità di rifiuti e masserizie da smaltire e ai ritrovamenti di amianto trovati all’interno dell’immobile. Un ’lavoro’ aggiuntivo che ha anche spostato ancora avanti la data di fine lavori (stimata a primavera 2024, poi a maggio 2025).

Il complesso restaurato, come detto, prevede 16 alloggi di diversa dimensione, oltre a spazi comuni e a un giardino, impiegati per la locazione a canoni calmierati. Si tratta complessivamente di circa mille metri quadri di superficie utile residenziale oltre a circa 300 metri quadri di superficie per spazi di uso comune (sia ai piani che nell’interrato), che potranno ospitare, come anticipato, poco meno di una cinquantina di persone.

Nell’ex clinica sono stati realizzati diversi tipi di alloggi: quattro monolocali con due posti letto; quattro unità con una camera e due posti letto; un’unità con due camere e tre posti letto; quattro unità con tre camere e quattro posti letto; tre unità con due camere e quattro posti letto.

