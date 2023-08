L’ex ministro Galletti "L’economia deve seguire l’etica Alleanza tra lavoratori e impresa"

di Rosalba Carbutti

Manovra, pensioni, salario minimo. Da una parte c’è chi, come la Cgil, si prepara allo sciopero generale, dall’altra chi parla di concordia. E della necessità di "un’alleanza tra imprenditori e lavoratori". Tra questi c’è Gian Luca Galletti, ex ministro dell’Ambiente del governo Renzi e poi in quello Gentiloni, oggi presidente dell’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti), un movimento che riunisce circa 3mila imprenditori cattolici, nato 75 anni fa per andare oltre il novecentesco scontro tra padroni e classe operaia, e che mira a mettere al centro l’etica anche nell’economia.

Il presidente della Cei Matteo Zuppi dice che "senza etica l’economia rischia di perdersi". È così?

"Sì. Non troveremo mai nessun tipo di soluzione se non rimettiamo l’etica al centro dell’economia. Pensiamo alla crisi finanziaria, ai derivati, agli speculatori... il sistema entra in crisi proprio per questo: manca l’etica. Fare impresa è tutt’altro e la finanza deve allearsi con l’impresa per soddisfare i bisogni dell’uomo".

Ma non è sempre così facile...

"Per questo noi imprenditori cattolici siamo assolutamente favorevoli alla proposta di legge d’iniziativa popolare della Cisl di far partecipare i lavoratori nella governance d’impresa. All’impresa serve produrre beni e servizi, ma il lavoro è fondamentale. Se un imprenditore è geniale, ma ha dipendenti senza le competenze adeguate l’impresa va male... Per questo la collaborazione tra capitale e lavoro aiuta anche la crescita e la competitività aziendale, come mostra il successo del modello cooperativo, punto di riferimento fondamentale nell’alleanza tra capitale e lavoro".

La conflittualità politica e sociale resta comunque alta. La Cgil è pronta allo sciopero generale contro il governo.

"Siamo alle porte della rivoluzione industriale, la quarta, veniamo dalla pandemia, c’è una guerra, è un momento economico difficile. Credo sia l’ora di mettere da parte le ideologie che portano allo scontro e puntare sulla concordia. In economia e nelle aziende, nello spirito della dottrina sociale della Chiesa. Non credo che servano scioperi. Ci vuole un confronto, anche duro, fra le istituzioni, il governo, i sindacati, il mondo delle imprese. Ma poi va trovata una soluzione comune".

Facciamo un esempio: il lavoro povero. Come si supera?

"La soluzione è tentare di aumentare la produttività delle nostre imprese, inferiore rispetto al resto d’Europa. Così facendo si avrebbero più risorse per pagare i lavoratori. Come fare? Formare di più i giovani. La digitalizzazione necessita di professionalità molto forti. E di queste competenze ne gioverebbero anche gli imprenditori che renderebbero le proprie aziende più internazionali".

La ricetta del salario minimo la convince?

"Non sono contrario ideologicamente. Capisco la ratio, ma in un sistema economico liberale, introdurre regole forzate per legge rischia di metterlo crisi. Non vorrei che introdurre il salario minimo ci porti a più disoccupazione. Credo che ci siano altri strumenti più efficaci, come quello della contrattazione di secondo livello, poco diffuso nelle piccole e medie aziende".

Il leader della Cisl, Luigi Sbarra, ha insistito molto sulla necessità di misure per i giovani, come la pensione di garanzia...

"Giusto. Ma non basta puntare sugli introiti che derivano dagli extraprofitti. Il problema previdenziale va affrontato con strumenti nuovi, incentivando, ad esempio, le pensioni integrative. Poi è ora che ci poniamo un problema stringente: quello della natalità".

Il governo Meloni sta pensando a un pacchetto famiglia. Che cosa ne pensa?

"Un buon inizio. Bene l’idea del quoziente familiare come in Francia e i vari aiuti economici. Ma il fulcro dev’essere un sistema di welfare che funzioni. A partire dalle aziende. Il concetto di sussidiarietà è proprio questo: l’impresa fa parte del tessuto-Paese. E deve farsi promotrice di soluzioni. Penso agli asili aziendali, ad esempio. Le risposte a questi temi non possono arrivare solo dallo Stato, ma anche dai cittadini, dalle associazioni, dal tessuto produttivo".