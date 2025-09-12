L’ex sindaco convola a nozze. Un sì speciale a Central Park

Matrimonio a stelle e strisce per Daniele Ruscigno, presidente del Gal (Gruppo di azione locale) dell’Appennino bolognese ed ex sindaco, prima di Monteveglio (2009-2014) poi di Valsamoggia (2014-2024). A metà agosto è convolato a nozze con Valentina Balestrazzi, sua compagna da una vita e con la quale ha avuto Bruno, presente anche lui alle nozze. L’unione è stata celebrata con rito civile nel cuore di Central Park, il grande parco pubblico al centro di Manhattan.

Mistero fitto sugli invitati e sulle motivazioni di una trasferta matrimoniale così inusuale. Solo nei giorni scorsi si è saputo del matrimonio di Ruscigno, all’indomani della pubblicazione sul suo profilo Facebook e su quello della moglie delle foto del matrimonio con alle spalle i grattacieli della metropoli americana. Ancora ieri si sprecavano i commenti sulle nozze americane di Ruscigno. Tanti di felicitazioni e alcuni un po’ salaci, specie tra quelli che rosicano ancora per non essere stati invitati.

"È stato solo un sogno realizzato – ha risposto lo stesso Ruscigno, interpellato dal Carlino – e non mi dispiacerebbe tenere la mia famiglia fuori dai giornali. Non sono più un personaggio pubblico. Mia moglie aveva da tempo il desiderio che ci sposassimo lì, solo noi tre".

"Dopotutto, se Bezos (patròn di Amazon, ndr) si è sposato a Venezia, avrà pur diritto il nostro Ruscigno di sposarsi all’ombra della statua della Libertà", ha commentato sul suo profilo Facebook Luigi Gandolfi, candidato sindaco per il centrodestra alle elezioni comunali 2024 di Valsamoggia. "Questo matrimonio a stelle e strisce – prosegue Gandolfi – sembrerebbe un paradosso ideologico. Ma forse non lo è. Sono cambiati i tempi. Un comunista d’antan sarebbe convolato a nozze in Unione Sovietica".

Nicodemo Mele