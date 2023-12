L’ex sindaco Mazzuca torna in politica con Azione: sarà coordinatore di Terre d’Acqua

Torna in politica di Renato Mazzuca, ex sindaco di Persiceto sostenuto dal Pd. Mazzuca (nella foto con Serse Soverini), 54 anni, infermiere del pronto soccorso, di cui è stato coordinatore, entra in Azione col ruolo di coordinatore del territorio di Terre d’Acqua. "E’ per me un onore e un piacere – dice Mazzuca – entrare in Azione innanzitutto perché la mia stima nei confronti del senatore Marco Lombardo e del segretario provinciale Serse Soverini è massima. E poi perché in Azione ho ritrovato l’entusiasmo, la concretezza, la competenza, la moderazione e la passione di fare politica che negli ultimi anni non vedevo applicata a livello nazionale e soprattutto sui territori". "Siamo molto felici – afferma Soverini - dell’ingresso di Mazzuca: la sua scelta ci conferma che Azione sul nostro territorio è il partito delle competenze". Gli fa eco Lombardo: "Conosco Mazzuca da tanti anni. Il suo contributo sarà importante per rafforzare il radicamento territoriale di Azione sulla provincia di Bologna".