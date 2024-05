L’ex sindaco Minghetti:: "Zuffi è l’uomo giusto"

Se l’ex sindaco Pd di Pianoro, Simonetta Saliera, ha deciso di sostenere il candidato civico, ex Lega, Luca Vecchiettini, scelta diversa ha fatto l’altro storico primo cittadino dem del territorio: Gabriele Minghetti. Questi ha, infatti, da subito, appoggiato il candidato Pd Marco Zuffi, già nell’attuale giunta Filippini. Perchè lo ritiene il candidato migliore?

"Zuffi è l’unico che incarna i valori di centrosinistra a cui mi sono sempre ispirato. Bisogna chiarire ai cittadini quali scelte hanno di fronte. Ritengo profondamente sbagliata la scelta di Saliera di appoggiare un candidato che fino a due anni fa era ancora un dirigente del Carroccio. Marco ha una formazione importante, capacità di ascolto e amore per il suo paese, che uniti a competenze e una passione per la buona politica sono gli elementi fondamentali per essere un buon sindaco. Per sostenerlo ho deciso di metterci ancora una volta la faccia con la coerenza di mezzo secolo di volontariato e due mandati alle spalle".

Quali obiettivi per il futuro del paese?

"Vogliamo una Pianoro sostenibile, inclusiva, dinamica e vitale. Un paese vivibile che non lasci indietro nessuno. Dobbiamo portare a termine i progetti avviati come la nuova scuola dell’infanzia e la ristrutturazione di due centri civici, lavorare celermente per superare i danni dell’alluvione, prendere l’occasione del completamento del Nodo di Rastignano per ridisegnare insieme questa frazione. Inoltre, avere cura di quelle azioni che migliorano la vita quotidiana: ad esempio, giochi nei parchi e marciapiedi".

Molte le lamentele sulla gestione dell’alluvione. Lei avrebbe fatto qualcosa di diverso?

"L’alluvione ha colpito duramente anche Pianoro con esondazioni e frane a cui l’amministrazione ha risposto investendo risorse proprie per gli interventi d’urgenza, per i progetti di ripristino e per una prima risposta ai bisogni dei cittadini colpiti. Durante i miei mandati ho attuato interventi di pulizia degli alvei fluviali e la progettazione di invasi. Ho subito duri attacchi da più parti per poi ricevere ringraziamenti solo molti anni dopo.

La prevenzione è tuttora l’aspetto fondamentale, che non può basarsi sui soli sforzi dei comuni, ma richiede l’impegno di tutti i livelli di governo, chiarendo le competenze di ognuno".

Quali sono i temi più cari a lei della campagna di Zuffi?

"Mobilità sostenibile con una maggiore integrazione treno-gomma che sarà resa possibile perché dal 9 giugno ci saranno treni per Bologna ogni 15/30 minuti e un biglietto unico per treni ed autobus, servizi sanitari di prossimità, le proposte relative alle frazioni, nuclei di quel paese di paesi che è Pianoro".

Zoe Pederzini