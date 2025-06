Lexus, la Regione cambia auto. Ecco il suv coupé ‘full electric’

La Regione cambia macchina. Ieri mattina il Gruppo Morini e Toyota Motor Italia hanno consegnato al presidente della Regione Michele de Pascale e all’assessora alla Mobilità Irene Priolo una Lexus modello Rz450e, un suv coupé ‘full-electric’ dotato della tecnologia di trazione integrale Direct4.

Un sistema che distribuisce la potenza tra le ruote anteriori e posteriori in modo variabile per ottimizzare l’efficienza e la trazione in diverse situazioni di guida. Inoltre, offre una risposta rapida e lineare all’input del conducente, migliorando l’accelerazione in partenza, la stabilità di manovra e il controllo in curva.

La consegna avvenuta in viale Aldo Moro è figlia di una partnership avviata nel 2017 dal Gruppo assieme alla Regione, nell’ambito del piano regionale ‘Mi Muovo elettrico’: un progetto che mira a promuovere la mobilità elettrica, sostenendo l’acquisto di veicoli elettrici e la realizzazione di infrastrutture di ricarica. La novità è rappresentata dal passaggio dall’ibrido plug-in degli scorsi anni al 100% elettrico, verso l’obiettivo delle zero emissioni.

Oltre a de Pascale e a Priolo, la consegna delle chiavi è avvenuta alla presenza del titolare della concessionaria locale Lexus Bologna, Sergio Morini, e dell’amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli.

La Rz450e è la prima auto nativa elettrica del marchio premium giapponese, costruita su una piattaforma ad hoc. Contraddistinta da un design più sportivo rispetto alle altre auto nate a oggi su questa piattaforma, il mezzo ha 313 cv dati dalla combinazione dei due motori elettrici e vanta un’autonomia di almeno 400 chilometri.

