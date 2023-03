Lezione con i volontari della Protezione civile

Torna dal 3 aprile il progetto di formazione dell’Associazione dei Volontari di Protezione Civile di Granarolo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e l’amministrazione comunale, dedicato alle scuole di Granarolo. Una decina di volontari, coordinati per l’associazione da Marco Gasparri, incontreranno alunne e alunni delle classi terze, quarte e quinte della primaria "Anna Frank" per trasmettere ai ragazzi una adeguata sensibilità alle emergenze e diffondere una cultura di protezione civile cercando di alimentare la curiosità dei più giovani.

Gli incontri, che proseguiranno fino al 27 aprile due volte alla settimana, avranno una durata di due ore per ciascuna delle 15 classi interessate e gli insegnanti di riferimento saranno presenti in aula. Oltre a illustrare che cos’è e quali sono i compiti della Protezione Civile, i volontari affronteranno quest’anno il tema dell’alluvione. Agli studenti verrà mostrato un breve filmato, verranno organizzati dei semplici giochi per coinvolgerli e insegnare cosa è necessario fare e sapere in caso di emergenza. Al termine delle lezioni "Civilino", la mascotte della Protezione Civile, consegnerà gli attestati a tutti i giovani partecipanti. ll progetto si estende anche alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia statale "La Mela" di Quarto. Si tratterà di incontri un po’ più brevi, basati prevalentemente sul gioco. Il progetto, che coinvolgerà complessivamente quasi 400 bambini, ha il patrocinio del Comune. "Siamo grati ai volontari della Protezione Civile di Granarolo che donano il loro tempo per servizi fondamentali per la nostra comunità. Da alcuni anni si è aggiunto anche il progetto con le scuole, un’occasione preziosa per condividere con i più piccoli granarolesi la sensibilità per le emergenze", dichiara il sindaco Alessandro Ricci.

