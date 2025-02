Lezione di educazione civica all’Assemblea legislativa

Cosa è l’Assemblea legislativa. Cosa succede nella ’casa delle leggi’ della Regione. Come è fatta l’Aula dell’Assemblea legislativa. Un’ottantina di ragazze e di ragazzi componenti i Consigli comunali dei ragazzi di Casalecchio di Reno e di Imola, sono stati ospiti dell’Assemblea legislativa della Regione per ’Porte Aperte’, l’iniziativa organizzata da viale Aldo Moro all’interno del progetto Concittadini per diffondere le buone pratiche di educazione civica.

A fare loro da guida è stato il consigliere Fabrizio Castellari (Pd): "Queste ragazze e questi ragazzi – ha spiegato- sono il nostro futuro ed è importante che le amministrazioni comunali abbiano scelto di portarli in visita in Assemblea legislativa, un modo per far loro conoscere il nostro lavoro e l’importanza della nostra attività al fine di avvicinarli alle istituzioni. ’Porte aperte’ è un momento molto importante dove si pratica una vera cittadinanza attiva, con i ragazzi e le ragazze che si occupano di partecipazione, di cura dell’ambiente e del territorio. È un progetto che ha preso vita da tempo e che ogni anno si rinnova migliorando".

Nel corso di ciascun incontro vengono spiegati il ruolo e le funzioni del parlamento regionale e dei suoi organi, le modalità di svolgimento dei lavori, chi sono e cosa fanno i consiglieri regionali, quali sono i rapporti con la giunta.