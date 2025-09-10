Lezione di papà Cecchettin: "Giulia ora è figlia di tutti. Uomini, dovete cambiare"

Una giornata speciale. Toccante. Grande seguito per l’ultima serata della Festa dell’Unità di Medicina, nella Bassa al confine tra Bologna e Imola, a cui ha presenziato un ospite d’eccezione: Gino Cecchettin. Il papà di Giulia, ammazzata dall’ex fidanzato, Filippo Turetta, nel novembre del 2023, ha parlato a un pubblico gremito dal palco dello spazio dibattiti Nilde Iotti per l’incontro ‘Quei bravi ragazzi - Patriarcato, violenza, normalizzazione: la cultura da cambiare’.

Più di quattrocento persone erano presenti e all’arrivo di Cecchettin si sono alzate in piedi per omaggiarlo con un applauso lungo quasi cinque minuti. Ed è stato proprio da quel palco che Gino Cecchettin ha annunciato una novità di pochi giorni fa: la firma tra la Fondazione Giulia Cecchettin Ets e Coop Italia, per cui da ora, nei centri Coop, sarà presente uno spazio per raccogliere le firme affinché l’educazione affettiva venga inserita nelle scuole.

"La settimana perfetta si è trasformata nella peggiore della mia vita. In quella settimana ho vissuto dieci vite: sono razionale, ho esplorato tutte le possibilità e ho sperato all’inizio che fosse stato un incidente, perché l’altra ipotesi, quella che poi è stata, era troppo dolorosa – ha raccontato Cecchettin –. Da allora Giulia è diventata la figlia di tutti, avevo capito che mia figlia non era solo mia figlia e che questa esperienza terribile non doveva essere un togliere a me, ma un dare agli altri".

Da qui "con mia figlia Elena, la decisione di creare una Fondazione per dare gli strumenti a giovani e adulti di ‘attraversare quel muro nero’ che Filippo (Turetta, ndr) ha sempre detto di essersi trovato davanti quando ancora poteva scegliere di non commettere ciò che ha commesso".

Il papà di Giulia ha poi aggiunto: "Finché maschio e femmina si vedranno come antagonisti non ne usciremo. E per fare un cambiamento culturale e sociale importante bisogna partire dagli uomini. Dobbiamo combattere la mascolinità che è origine della violenza di genere. Basti pensare ad alcuni modi di dire che si dicono tra amici uomini per sbeffeggiarsi e che identificano il pensiero alla base di una disparità di genere: ‘In casa i pantaloni e i conti li tengono tua moglie, ma tu sei un maschio vero’".

Cecchettin, a fine incontro, ha poi concluso: "Giulia aveva una lista di cento cose che voleva fare nella vita. Ne è riuscita a fare venti. Io farò le altre ottanta. Tra queste la scorsa settimana ho fatte le scale mobili al contrario".

Tanti, tanti applausii, anche alla fine.