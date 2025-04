Lezione in classe di carabinieri e polizia municipale: "Ragazzi, ecco cosa rischiate se occupate la scuola"

Scuole bolognesi in subbuglio dopo una raffica di occupazioni da parte degli studenti e di denunce da parte dei presidi. Per evitare un altro muro contro muro, la dirigenza scolastica del Majorana di San Lazzaro ha pensato di chiamare in classe, per una sorta di lezione propedeutica, polizia municipale e carabinieri. Da giorni al Majorana gira voce di un’imminente occupazione. Così, ieri mattina, le forze dell’ordine hanno spiegato ai rappresentanti di classe e d’istituto leggi, normative e rischi nei quali gli studenti rischiano di incorrere (nella foto). In particolare, hanno ricordato loro l’articolo 633 del codice penale che punisce l’invasione arbitraria di immobile e che prevede fino a due anni di reclusione. L’iniziativa non è piaciuta ad alcuni collettivi. Il gruppo Opposizione studentesca parla di "minacce".