Lezioni contro il bullismo per 360 studenti

L’Istituto Comprensivo di Porretta Terme in campo contro bullismo e cyberbullismo. Nei giorni scorsi, la scuola ha organizzato al cinema Kursaal una grande iniziativa. Dalle 9 alle 10.30 i protagonisti sono stati gli studenti di quarta e quinta elementare mentre, a seguire, dalle 10.30 alle 12.30, sono entrati in scena i ragazzi delle scuole medie di Porretta Terme e Castel di Casio.

A fare da facilitatori degli incontri sono stati la dirigente scolastica Silvia Torrigiani e i luogotenenti dei carabinieri Antonio Alessandro, impiegato presso il tribunale dei minori di Bologna, e Danilo Salvatore, comandante della stazione di Porretta Terme (nella foto). Le due iniziative, vista la diversa età degli uditori, hanno assunto un taglio diverso: più semplice e colloquiale per i 160 bambini delle elementari e più dettagliato per gli oltre 200 ragazzi delle medie. "Già lo scorso anno erano stati organizzati incontri con carabinieri e polizia postale – racconta la dirigente scolastica – e quest’anno volevamo dare a questi temi maggiore rilevanza e visibilità. Bullismo e cyberbullismo non sono perseguibili in sé ma, spesso, sono all’origine di altri reati diffusi tra i minori, tra cui diffamazione e stalking. A prescindere dalle conseguenze giudiziarie, il problema principale sta nella sofferenza delle vittime di questi comportamenti, per fortuna non molto diffusi nel nostro istituto. Non vorrei che il fenomeno fosse sottostimato proprio per le difficoltà che si incontrano a farlo emergere. Ringrazio i luogotenenti intervenuti che si sono soffermati a lungo sull’importanza della comunicazione tra ragazzi e adulti di riferimento, docenti e genitori".

Durante l’incontro si è poi discusso dell’uso prolungato degli smartphone e dei device tecnologici da parte dei più giovani. All’interno dei plessi dell’Istituto di Porretta Terme l’uso del telefono non è consentito, però in molti lo possiedono e lo utilizzano fuori dalle mura scolastiche, spesso in modo non consapevole dei limiti connessi all’età. "A scuola notiamo – prosegue la preside Torrigiani – che i ragazzi hanno maggiori difficoltà di concentrazione e una progressiva disabitudine alla scrittura e alla lettura".

Fabio Marchioni