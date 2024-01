Lezioni di accoglienza turistica. Nascono i punti informativi

Con un atto della Città metropolitana di Bologna, recentemente, ha preso ufficialmente il via anche a Crevalcore lo Iat, Informazione e accoglienza turistica, sistema dinamico e flessibile dei servizi offerti dal territorio. E nei giorni scorsi è iniziato il percorso di formazione per completare l’operatività del servizio stesso. In questa ottica, a Crevalcore, si stanno creando infatti punti informativi vari, in collaborazione con il Comune, per dare prima accoglienza fornendo informazioni sulle opportunità turistiche e culturali del comune. Le attività aderenti hanno la necessità di semplici requisiti minimi come il completamento del percorso di formazione obbligatorio, e un collegamento internet che possa essere messo a disposizione del turista.

Il primo incontro di formazione si è tenuto nei giorni scorsi nel Piccolo Teatro di Crevalcore - Centro socio – culturale. Ad oggi le attività aderenti sono: l’Edicola di Novella Lodi, in via Amendola nel centro commerciale Crevalcore 2, la Pro loco Crevalcore che ha sede sempre nel centro commerciale e le associazioni Motoclub Crevalcore e carabinieri in congedo. Queste ultime due associazioni sono collocate in punti strategici: la prima nei pressi della ciclostazione della Bolognina lungo la ciclovia del sole; mentre la seconda nella stazione ferroviaria di Crevalcore.

p. l. t.