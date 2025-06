Lezioni di ceramica per gli adolescenti

Il circolo artistico Ilario Rossi organizza a Monzuno ’Orecchie di fiume’, un laboratorio di ceramica per approfondire il tema dell’ascolto di sé e della natura attraverso la realizzazione di Orecchie-Sculture con la manipolazione dell’argilla e la pittura su ceramica.

L’iniziativa sarà guidato da Giulia Bonora (nella foto), che ha studiato Scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna e insegna Design della Ceramica al Liceo Artistico, ed è rivolta a ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni. Giulia Bonora domenica 25 maggio è stata premiata per avere vinto la XIV edizione del premio Ilario Rossi.

Per iscriversi non è necessario nessun prerequisito, ma solo la curiosità e il piacere di creare qualcosa di bello.

Ermanno Pavesi, assessore comunale alla cultura, dichiara: "L’intenzione è quella di offrire anche ai ragazzi dai 13 ai 17 anni un’occasione di avvicinamento al mondo dell’arte. Troppo spesso dopo la scuola dell’obbligo i giovani non hanno più occasione per frequentare attività artistiche". Il corso parte con un minimo di 8 iscritti e il costo per la partecipazione è di 30 euro. Per informazioni si può contattare Giulia Bonora al numero 3496109034.