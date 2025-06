Lezioni di grande cinema. Da Glazer a Jarmusch

Che appuntamento cinefilo scegliere in questo ultimo weekend di giugno? Ferzan Ozpetek all’Arena Puccini per presentare Diamanti (David dello spettatore) oppure Jonathan Glazer che introduce il suo ’La zona di interesse’ in piazza Maggiore, Oscar come miglior regista e film straniero? Film e registi sono in città domani sera (domenica) e si tratta davvero di un bel dilemma, anche se, naturalmente, i generi sono ben diversi e magari la trattativa si fa sul "l’ho visto/non l’ho visto". Ma Glazer già ieri ha tenuto una lezione di cinema in un Modernissimo sold out. Phisique du role da skateboarder più che da regista da Oscar e in effetti, prima del cinema è stato un fan della tavola e della musica, che per lui è importante tanto quanto l’immagine. "Il suono lo devi vedere – spiega –. Mi piace la costruzione di un frammento da un’immagine e da lì faccio crescere tutto il film, come è successo con la casa della Zona d’interesse. Quando lo giravo mi chiedevo come potesse accadere una follia del genere. Oggi lo vediamo, con quello che accade in Palestina". Quattro film in 25 anni, ammette: "Fare un film è un processo molto lungo, sto esplorando altre cose che poi finiranno in un lavoro". Lunedi all’Arena Puccini arriva Silvio Soldini con ’Le assaggiatrici’, ma in piazza c’è Brady Corbet, tre candidature agli ultimi Oscar per ’The Brutalist’, che presenta il suo esordio alla regia ’The Childhood of a leader’ del 2015, un film sull’educazione di un futuro dittatore basato su un racconto di Sartre.

Ma non ci dimentichiamo di oggi. Perché alle 19 arriva Jim Jarmush, regista supercult, che alle 19 tiene la sua lezione al Modernissimo. E viene da pensare come siano cambiati oggi i tempi del cinema, soprattutto sotto le Due Torri, che vedono un via vai pazzesco di nomi eccellenti della cinematografia, ad appena uno o due anni dall’uscita nelle sale, o anche l’anno stesso. Così è per Jarmush, oggi 72 anni, che esordì nel 1980 con un film in 16 millimetri, il mediometraggio Permanent Vacation drama comedy ’no wave’, firmando anche la musica assieme a John Lurie, poco dopo aver lasciato la scuola di cinema. E qualche anno più tardi, nel 1984, ecco che arriva ’Stranger Than Paradise’, per cui vince la Caméra d’or, premio per il miglior film d’esordio, film simbolo di una generazione che amava tanto la musica, la no wave, il jazz sperimentale, l’indie, un certo rock sperimentale e di film d’essai da vedere al Lumière. Poi conobbe Roberto Benigni e arrivò ’Daunbailò’. Anche qui c’è John Lurie, leader dei Lounge Lizards, e si respira tutta la cultura non allineata di una New York esplosiva. Jarmush sarà il 2 luglio alle 21,45 in piazza Maggiore per presentare il suo ’Solo gli amanti sopravvivono’ e poi in concerto duo con il liutista olandese Jozef Van Wissem, compositore della colonna sonora, il 5 luglio al Teatro Duse.

Benedetta Cucci