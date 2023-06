Lezioni di legalità a scuola con i carabinieri

Lezioni di legalità ed educazione civica. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo ’Salvo D’Acquisto’ di Gaggio Montano hanno apprezzato i contenuti delle conferenze tenute dai carabinieri delle Stazioni di Castel d’Aiano, Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere in occasione di specifici incontri organizzati con la direzione didattica dell’Istituto di Gaggio Montano, guidata dalla dirigente scolastica, la dottoressa Emanuela Cioni. Una scuola intitolata proprio a un carabiniere simbolo di eroismo e totale dedizione al prossimo, Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valor militare.

Nel corso degli incontri sono stati affrontati i temi del cyberbullismo, conseguenze e responsabilità per gli autorifamiglie, gravità dei traumi per le vittime, del fenomeno delle baby gang e, infine, dell’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri. Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro conclusivo per l’attuale anno scolastico presso l’istituto di via Giordani a Gaggio Montano (nella foto), didatticamente competente anche per i comuni di Castel d’Aiano e Lizzano in Belvedere, dove sono intervenuti la la dottoressa Emanuela Cioni, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Vergato, Maggiore Nicola Carrera e i Comandanti delle Stazioni Carabinieri dei citati comuni.