Lezioni di legalità: "La lotta alla mafia è una sfida che richiede coraggio"

Al Teatro Lazzari di Monterenzio si è svolto un incontro tra studenti, istituzioni ed esperti del settore della giustizia. L’evento mira a sensibilizzare noi ragazzi sui valori che ci appartengono e che devono orientare le nostre azioni quotidiane. ll tema era la legalità, la lotta alla mafia e l’eredità lasciata da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il sostituto procuratore della Dda Marco Forte ha condiviso la sua esperienza sul fronte della giustizia, raccontando storie di lotta, sfide e coraggio. L’incontro ha coinvolto gli alunni delle scuole di Monterenzio, di ogni ordine e grado, che hanno partecipato con grande interesse. Forte ha raccontato degli incontri con i pentiti e della lotta quotidiana contro la mafia. Uno dei momenti più significativi è stato il racconto di un giovane, simile a noi, attratto dalla criminalità, che ci ha messo in guardia sulla necessità di usare consapevolmente i social.

Il dibattito finale ha offerto l’opportunità di chiedere al magistrato se avesse mai avuto paura. "La paura – ha risposto – fa parte del nostro lavoro, ma è importante conviverci e fare ciò che è giusto", ci ha molto colpito. Il Sindaco Lelli ha concluso citando Paolo Borsellino: "Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola." Un messaggio che ci ha ricordato che la legalità è un valore che dobbiamo difendere sempre, nelle piccole e grandi scelte, seguendo l’esempio di chi, come Falcone e Borsellino, ha sacrificato la propria vita per donarci un mondo più libero e giusto.

La classe 3A e i docenti: Prof.ssa Patrizia Ferrara e prof.ssa Elena Tommasino; R.Bagnasacco, L.Cacciari, D. De Gregorio, A.Dell’Infante, L.Driza, A.Ercolani, M.Esseni, J.Menetti, A.Movileanu, S.Parisi, L.Piccirillo, R.Roncassaglia, S.Ruggeri, K.Shahzad, M.Shahbaz, F.Smiderle, N.Solito, S.Tagacay, M.Tassoni, S.Yaqoob Con la collaborazione degli alunni di 3 B: N. Ferraro, K. Ugiagbe