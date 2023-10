Lezioni di primo intervento

Nuova edizione da oggi a Casalecchio per il corso di primo intervento sanitario organizzato dalla Pubblica assistenza per offrire a tutti i cittadini le informazioni su cosa fare (e cosa non fare) in situazioni di emergenza che possono verificarsi a casa, al lavoro o in strada. Corso gratuito articolato in cinque lezioni durante le quali verranno affrontati diversi argomenti, con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Gli incontri si terranno a cadenza bisettimanale dalle 20 alle 23, il martedì e il giovedì, da oggi al 31 ottobre presso la sede della Pubblica assistenza, alla Casa della solidarietà in via del Fanciullo. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Prima lezione oggi alle 20 con Lorenzo Gallo che illustra l’organizzazione del sistema di emergenza, cosa fare e non fare in caso di necessità e come funziona la chiamata al 118.