Lezioni di primo soccorso con la Pubblica assistenza

Inizia il 1° aprile per una durata di sei incontri il corso gratuito di primo intervento promosso dalla Pubblica assistenza di Casalecchio col patrocinio del Comune e dell’associazione nazionale pubbliche assistenze. Lezioni dalla durata di tre ore, dalle 20 alle 23, che si terranno nella sala Foschi presso la Casa della solidarietà, dove ha sede l’associazione. Le lezioni verranno tenute dai formatori Alberto Cesari e Francesca Gamberini, oltre all’infermiere del Pronto soccorso Federico Calzolari. Questi gli argomenti affrontati: il 1° aprile si parla di organizzazione del sistema di emergenza e come funziona la chiamata al 118. Il 3 aprile si affronta il tema di epilessia, sincope, crisi ipoglicemica ed ictus. L’8 aprile si illustra il vademecum per la cittadinanza in caso di traumi, ferite ed ustioni. Il 10 aprile istruzioni in caso di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e adulta, arresto cardiaco e posizioni di sicurezza. Gli ultimi due incontri: 15 e 17 aprile teoria e pratica del supporto di base delle funzioni vitali.