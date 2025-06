Lezioni per imparare il mestiere di cercare lavoro

Un atelier gratuito per cercare lavoro. Si terrà a Marzabotto, a partire da oggi dalle 15.30 alle 17.30, un percorso formativo a quattro tappe destinato agli under 29 in cerca di occupazione. Gli incontri successivi si svolgeranno il 27 giugno dalle 9.30 alle 11.30, il 1° luglio dalle 15.30 alle 17.30 e il 3 luglio, sempre allo stesso orario. "L’obiettivo – racconta Anna Ferradini di Insieme per il lavoro – è fornire ai giovani gli strumenti necessari a trovare un’occupazione, possibilmente prossima al territorio di residenza. L’atelier è suddiviso in due parti: una più mirata allo sviluppo delle competenze e l’altra alla ricerca vera e propria. Insieme per il lavoro è un servizio gratuito promosso da Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna che ha lo scopo di far incontrare domanda e offerta di lavoro". L’iniziativa di Marzabotto è realizzata dall’associazione Namo, in collaborazione con Comune di Marzabotto e la cooperativa sociale Lo scoiattolo. Hanno contribuito i comuni di Vergato, di Sasso Marconi e l’Unione dei Comuni dell’Appennino.

La ‘puntata’ di oggi è dedicata ai Progetti e obiettivi di inserimento professionale mentre le sessioni successive si concentreranno sulla valorizzazione delle competenze, sulla definizione di una strategia personale e sulla ricerca dell’ impiego. A condurre gli incontri sarà la formatrice Martina Guerzoni. Per aderire è richiesta la partecipazione a tutti e quattro gli appuntamenti e l’ iscrizione al servizio Insieme per il lavoro. Posti limitati, Info sul sito insiemeperillavoro.it oppure al 331.4903853.

f. m.