Lgbti+, oltre cento accessi allo sportello del Cassero

Ha appena compiuto un anno lo ’Spazio Lgbti+ Cassero’, uno sportello sociale e centro anti-discriminazione, in cui ha trovato ascolto e supporto chi troppo spesso incontra violenza e discriminazioni. Il bilancio è di 105 accessi, 248 incontri con l’assistente sociale, 140 ore di incontri con le psicologhe, 57 incontri di orientamento con le avvocate. E del totale delle persone che hanno chiesto aiuto, 37 hanno subito violenza in un luogo pubblico, 14 a scuola, 25 in ambito domestico, quattro nel paese di origine, 13 al lavoro e 54 in più di un contesto. La maggior parte delle persone che accedono allo sportello sono uomini (54), poi donne (24), donne trans (13), uomini trans (8), persone non binarie. Del totale, 43 gay, 19 lesbiche, 17 eterosessuali, tre bisessuali, otto altro.

Altro dato che emerge è che le vittime sono persone istruite: quasi la metà ha un diploma di scuole superiore, il 15% una laurea triennale, altrettanti una specialistica, il 7,1% una formazione post laurea. Passando alla nazionalità, il 76,5% è italiano, il 20,6% extracomunitario, il 2,9% comunitario. Infine il 50% vive in una casa in affitto, il 28,8% in una casa di proprietà, l’8,8% in una struttura di accoglienza e il 12,5% è senza dimora. "Non va dimenticata, tra le altre la questione della difficoltà di alcune persone di trovare casa", rimarca infatti Clancy. I numeri, tuttavia, disegnano un fenomeno sottostimano, sia secondo la vicesindaca Emiliy Clancy sia per l’assessore regionale alle Pari Opportunità Barbara Lori sia per gli esponenti del Cassero.