L’hotel Calzavecchio è già rossoblù

"Così si rinsalderà ulteriormente il rapporto, già molto solido, tra la città e la squadra". Anche quest’anno, l’Hotel Savoia e l’Hotel Calzavecchio "vedranno le proprie facciate, che di fatto sono le nostre ‘vetrine’, illuminarsi di rossoblù – conferma Giovanni Trombetti – e stiamo studiando di ampliare ed estendere questo progetto anche al ‘The Sydney Hotel’".

Tifo, calore e fede calcistica sembrano infatti così fondersi all’unisono per supportare la squadra in vista dei prossimi obiettivi da raggiungere, coinvolgendo l’intera città in un unico abbraccio.

"Attraverso questo tipo di iniziative – continua Trombetti –, si genera un calore che la stessa squadra percepisce e apprezza. Durante la scorsa stagione abbiamo toccato con mano un traguardo importante, cioè quello della Champions League, che ha avuto una ricaduta innegabile anche per l’economia del territorio: durante i match, gli alberghi e i ristoranti della città hanno registrato una forte richiesta, e in questo modo abbiamo potuto godere così di una ‘dimensione europea’ che comporta, di conseguenza, importanti benefici per il settore. Dimensione che già conosciamo in occasione delle fiere o convegni, ma che ha così potuto allargarsi ulteriormente grazie allo sport, in questo caso il calcio, che ha un forte seguito in tutto il mondo. Ora incrociamo le dita per i prossimi traguardi – conclude –, anche se penso che il Bologna meriti un posto in Europa, per tutto quello che sta dimostrando in campo: ci auguriamo nuove e grandi soddisfazioni. Saputo ha mantenuto la promessa che ha fatto di portarci in Europa, e il nostro sogno che sta diventando realtà è di rimanerci a lungo".