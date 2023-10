L’hub per i ’ Rock’ di Trenitalia e Tper

Nelle officine di via del Lazzaretto ci sarà il primo hub dedicato alla manutenzione di secondo livello per i treni Rock di Trenitalia Tper. Il primo di questi è appena entrato nell’impianto per la revisione, attività che da ottobre viene svolta dal personale della direzione tecnica di Trenitalia, coadiuvato per alcune attività anche dal personale di Trenitalia Tper, nell’area di manutenzione di Trenitalia Tper, che ospita anche l’Omc (Officine manutenzione ciclica, ex Ogr) di Trenitalia. Nei prossimi quattro anni, oltre 40 treni Rock verranno sottoposti a questa revisione. "Questo nuovo servizio può contare sulla professionalità del personale ex Ogr, che, grazie agli interventi tecnologici e formativi, con l’impiego della realtà virtuale, consente quell’ibridazione di competenze necessaria per la transizione digitale".

Soddisfazione anche per le aziende. "L’avvio della manutenzione ciclica dei treni Rock rappresenta un esempio di cooperazione e coordinamento delle strutture e delle professionalità delle nostre società – affermano Marco Caposciutti, responsabile direzione tecnica di Trenitalia e Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tper –. Le caratteristiche logistiche dei nostri impianti di manutenzione di Bologna sono particolarmente favorevoli per consentire di mettere a fattor comune le forze e le competenze, ottimizzando nel contempo i tempi di lavoro".