Libera la ragazza arrestata durante la manifestazione pro Hamas a Bologna

Bologna, 9 ottobre 2025 – Il Gip Alberto Ziroldi non ha convalidato l'arresto e ha disposto la liberazione, senza misure cautelari, per la ragazza di 22 anni arrestata per resistenza aggravata nel corso della manifestazione con scontri della sera del 7 ottobre a Bologna, organizzata dai Giovani Palestinesi.

La manifestazione pro Hamas del 7 ottobre 2025: una serata di scontri che ha messo a ferro e fuoco il centro di Bologna (foto Schicchi)

E’ la manifestazione non autorizzata che ha preso le mosse da piazza del Nettuno al grido: “Viva il 7 ottobre” e quindi in sostegno dell’azione terroristica di Hamas in Israele. Il presidio indetto dai Giovani Palestinesi si è presto trasformato in corteo, durante il quale sono stati diversi i contatti con le forze dell’ordine che hanno cercato a più riprese di fermare la manifestazione. Al termine degli scontri, il bilancio è stato molto pesante: una ragazza arrestata (quella rimessa in libertà oggi), tre denunciati e diversi feriti anche tra le forze dell’ordine.

Il Gip Ziroldi non ha quindi accolto la richiesta del pm bolognese Marco Imperato di convalidare l'arresto e di applicare alla ragazza la misura cautelare degli arresti domiciliari.

A comunicare l’esito dell’udienza è stata stata l’avvocata che ha assistita la ragazza di 22 anni in udienza, Raffaella Tonti Spadoni.

In mattinata, fuori dal carcere della Dozza dove la ragazza era stata portata, si è tenuto un presidio degli attivisti in supporto della giovane. "Sono molto contenta dell'esito - ha commentato l'avvocata - e che sia stata liberata, ora provvederemo al resto".