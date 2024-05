Libera: "Nessuna speculazione elettorale"

Non si ferma la bufera che da ieri soffia sul Comune di Marzabotto e che coinvolge la candidatura a sindaco di Maria Francesca Carbonaro (Marzabotto civica), già consigliera comunale di centrodestra in Comune dal 2014 al 2019 indicata, dall’associazione antimafia Libera "come la nipote diretta (figlia di una sorella) dello storico boss della ‘ndrangheta Antonio Cordì, detto ‘u ragioneri (il ragioniere)’, condannato all’ergastolo e arrestato da latitante a fine anni ‘90".

Ora l’associazione intende precisare alcuni aspetti al fine di evitare strumentalizzazioni politiche ed elettorali. " Il nostro intento - spiegano con un nuovo comunicato inviato al nostro giornale- non è mai stato quello ‘elettorale’, bensì quello di evidenziare informazioni di rilevanza pubblica raccolte in riferimento ad una candidata sindaco, in un Comune simbolico come quello di Marzabotto. Dopo aver conosciuto e approfondito la vicenda, aver fatto analisi e studiato carte processuali, abbiamo divulgato le informazioni. Ribadiamo - come scritto nel primo nostro comunicato- che l’allarme che abbiamo lanciato riguarda i legami che, secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, il contesto familiare della candidata ha avuto.

La candidata – aggiungono da Libera- chiede alla nostra associazione, in un’intervista sul Resto del Carlino di Bologna, cosa avrebbe potuto fare di più oltre ad andarsene da Locri. Riteniamo, ad esempio, che sarebbe stato opportuno utilizzare lo spazio mediatico per una dissociazione netta e chiara dai legami che toccano i familiari. Sarebbe stato molto qualificante, inoltre, l’inserimento nel suo programma elettorale di punti sul contrasto alle mafie a Marzabotto. Così come potrebbe sottoscrivere, come stiamo chiedendo a tutti i candidati dell’area metropolitana di Bologna, i punti di impegno di mandato contro mafie e corruzione proposta da Libera e Avviso Pubblico".

Per concludere, si legge nel comunicato di Libera: "A differenza di quanto rimproveratoci non era, né è, intenzione dell’associazione infangare il nome di chicchessia, né rivangare fatti che, a detta di alcuni, sarebbero dovuti rimanere sopiti, ma quella di condividere informazioni che reputiamo essere importanti nella nostra opera di sensibilizzazione delle comunità, soprattutto in riferimento a persone che ambiscono a ricoprire cariche di rappresentanza pubblica, lasciando a ciascuno, così com’è stato, la possibilità di poter fornire la propria versione dei fatti".