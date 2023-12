Liberato anche l’ex Zoni in viale Filopanti. Ma nessuno scontro con gli antagonisti

Lo sgombero in viale Filopanti 5A è scattato intorno alle 10.30, quando tutti gli occhi della città erano puntati su via di Corticella. Nell’ex Istituto Zoni della Fondazione Rui, dove presto nascerà il Collegio Torleone, da metà ottobre gli attivisti del Cua avevano dato vita allo ‘Student Hostel’, occupando l’immobile fino all’intervento delle forze dell’ordine di ieri, che ha portato allo sgombero dell’edificio. Gli ex occupanti hanno subito organizzato un sit-in di protesta, montando anche una tenda in via San Giacomo (rimasta chiusa, dall’accesso ai viali, per tutto il giorno) e dando vita a cori di protesta con tanto di striscioni al grido "Dove vai, dove vai, se la casa non ce l’hai". Una situazione comunque sotto controllo, senza scontri come in via di Corticella: una ventina di agenti di polizia è rimasta schierata con gli scudi anti sommossa in mano, mentre i manifestanti non sono andati oltre a qualche provocazione.

Gli ex occupanti hanno puntato soprattutto sui tanti incontri che il progetto ‘Glitchousing’ ha ospitato all’ex Zoni. Incontri a cui hanno partecipato anche la proprietà dell’immobile, l’università ed Er.go e in cui i giovani, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, "hanno cercato di trovare un accordo per la sistemazione delle persone che da mesi" vivevano nello stabile. "Eravamo d’accordo di liberare l’edificio il 18 dicembre: non abbiamo mai avuto l’intenzione di ostacolare i lavori per il nuovo collegio, da gennaio – spiega Anna, attivista di Cua –. Ci chiediamo quindi se quella di sgomberare sia la risposta a una crisi abitativa sempre più dilagante". Il presidio degli ex occupanti è continuato per tutto il pomeriggio, fino alla partenza del corteo in zona universitaria.

Francesco Moroni