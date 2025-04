Liberazione di Bologna, gli eventi

Lunedì si celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione di Bologna dal nazifascismo. Ecco il programma di Comune e Città metropolitana con i Comuni del territorio, Anpi, Istituto Parri e Cineteca (quello completo è disponibile sul sito comune.bologna.it/notizie/80-anniversario-liberazione-2025-04-21-25).

Alle 10 la partenza dalle Due Torri del corteo cittadino assieme alle Brigate Partigiane bolognesi, alla Brigata Friuli in arrivo da Brisighella e alla Brigata Maiella, accompagnati dalla banda Filarmonica ‘Primo Carlini’ di Malalbergo. Alle 10.30, l’arrivo in piazza Nettuno, per la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei Gruppi di Combattimento dell’Esercito Italiano, preceduto dal suono a festa della campana dell’Arengo a cura dell’Unione Campanari Bolognesi. Dalle 10 alle 12 in piazza Nettuno l’Anpi distribuirà i manifesti con il tricolore e la scritta ‘W la Resistenza’.

Per il maltempo sono annullati la ‘biciclettata’ e il pic nic a Villa Spada, mentre lo spettacolo ‘C’erano una volta tante ragazze’, in programma alle 12.30 a Villa Spada, è rinviato al 25 aprile alle 15.30. La Cineteca propone alle 18 del 21 aprile al Modernissimo il documentario ‘Bologna, 21 aprile 1945: la gioia dopo la tempesta’. Un montaggio inedito di foto e filmati a cura di Andrea Meneghelli ed Elena Correra, con accompagnamento al piano di Daniele Furlati.