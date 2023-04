Liberazione di Medicina Alle celebrazioni il coro dei bimbi

La città di Medicina, medaglia d’argento al merito civile, ha celebrato ieri il 78° anniversario della sua Liberazione e ha reso omaggio ai caduti, civili e militari, che persero la vita in nome della libertà.

Hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni del territorio. Le celebrazioni sono iniziate alle 9,30, in piazza Garibaldi, con l’esibizione della banda municipale e la partenza del corteo che ha reso omaggio alle lapidi presenti nel centro storico. La banda comunale e il coro dei bambini della quinta elementare ha cantato Fratelli d’Italia e Bella Ciao dopo aver reso omaggio a tutte le lapidi che hanno ricordato i caduti delle guerre.

Nel pomeriggio, a Villa Fontana, omaggio al monumento dei partigiani di Medicina e, a seguire, in località San Rocco, via Canale, è stato reso omaggio anche alla lapide in ricordo delle vittime del bombardamento.