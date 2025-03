Liberazione, l’Anpi elogia il sindaco

Patria Indipendente, giornale dell’Anpi nazionale, in vista del 25 aprile, racconta le iniziative realizzate dal Comune di Pianoro in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Con un lungo articolo di Laura Greco, il giornale dei partigiani elogia la decisione del sindaco Vecchiettini di affidare alla penna del vignettista pianorese Gabriele Peddes di illustrare gli articoli della Costituzione. "Una tavola al mese per ogni mese del 2025. E sarà un aprile ricco di iniziative: passeggiate della memoria con rappresentazioni teatrali, la presentazione di un libro realizzato dall’Associazione dei partigiani". Così Atos Benaglia, segretario dell’Anpi di Pianoro: "Siamo lieti della sensibilità dimostrata dalla nostra amministrazione nei confronti della memoria storica e dei valori della lotta di Liberazione".