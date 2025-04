Liberazione, il programma a Bologna per il 25 aprile: corone, ricordi e film in centro

Bologna, 24 aprile 2025 – Sono tante le iniziative nelle piazze, giardini, cinema del centro storico e in provincia per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione di Bologna che si svolgeranno oggi, alcune proseguiranno anche nei prossimi giorni.

SOTTO LE DUE TORRI

Alle 9.30, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra, presente l’assessore Daniele Ara. Alle 10.15, in piazza del Nettuno, alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Interverranno: il sindaco Matteo Lepore, la presidente dell’Anpi provinciale Bologna Anna Cocchi, il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, la delegata alla Memoria della Città metropolitana Giulia Sarti e la presidente di Casa Cervi Albertina Soliani.

Alle 11.30, sarà la voce di Ginevra Di Marco insieme a Francesco Magnelli (tastiera) e Andrea Salvadori (chitarra) chiuderanno la cerimonia del mattino in piazza del Nettuno.

Alle 12, nel giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza, deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali nei campi di sterminio nazisti. Interverrà la vicesindaca Emily Marion Clancy.

Alle 15.30, nel parco di Villa Spada, con appuntamento angolo via Casaglia/via Saragozza lo spettacolo ’C’erano una volta tante ragazze’ di Loredana D’Emelio e Tita Ruggeri. Alle 13, al cinema Modernissimo in piazza Re Enzo, proiezione del film ’La Liberazione, un film di famiglia’.

IN BOLOGNINA

In programma una festa di strada, dalle 8 alle 24, organizzata dall’associazione Orizzonti Urbani. Per questo la viabilità subirà le seguenti variazioni: via Albani, da via Matteotti a via Di Vincenzo, chiusura al transito veicolare; via Di Vincenzo, da via Albani a via Zampieri, chiua; via Di Vincenzo, da via Albani a via Tibaldi, chiusa; via Serra, da via Albani a via Zampieri, chiusa; via Zampieri, all’incrocio con via Di Vincenzo, direzione obbligatoria diritto; via Di Vincenzo, all’incrocio con via Zampieri, direzione consentita destra e sinistra

A MARZABOTTO

Il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto propone un ampio programma: alle 9 a Casalecchio di Reno, partenza in bicicletta per raggiungere Monte Sole. Ritrovo AL Parco Talon, di fronte la Chiesa di San Martino, per info e iscrizione obbligatoria scrivere alla pagina Instagram @ruotaliberatutti. A San Martino di Monte Sole alle 10.15 saluti di Alessandro Borghi, presidente Anpi Marzabotto e interventi di: Valter Cardi, presidente Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, Michele de Pascale, presidente Regione e don Luigi Ciotti, associazione ’Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie’. Presente anche Elly Schlein, segretaria del Pd.

Alle 12 ’Di chi è il cielo?’, spettacolo teatrale della scuola secondaria Dossetti di Marzabotto. Dalle 14 nel Prato del Poggiolo spazio ai concerti.

m.ras.