’Libere di vivere’ Educazione finanziaria

L’Italia è il fanalino di coda fra i Paesi Ocse per quanto riguarda l’educazione finanziaria. E, nonostante il governo abbia appena approvato il disegno di legge Competitività che ne introduce l’insegnamento nelle scuole, c’è ancora molta strada da fare per colmare il gap. Un aiuto importante può arrivare dalla tecnologia, che grazie alle moderne applicazioni fintech è in grado di alzare il livello di educazione finanziaria dei cittadini e di tutelare nel contempo i risparmiatori. Se ne è parlato ieri al Royal Hotel Carlton, nel workshop ‘Infinitamente fintech, anche grazie all’educazione finanziaria’, al quale sono intervenuti Licia Garotti, partner dello Studio Gattai, Minoli, Partners con il suo keynote speech a tema ‘ChatGPT: profilo tech e relativi impatti’; il numero uno di Assofintech in Italia, Maurizio Bernardo; Stefano Bonini, Fintech Professor dell’Università di Bologna; Pamela Negosanti, consigliera dell’Italian Insurtech Association e Claudia Segre (foto), direttrice dell’Osservatorio sul Fintech per la Sostenibilità di Global Thinking Foundation.

L’appuntamento fa parte della seconda tappa del Tour 2023 di ‘Libere di... vivere’, il progetto socioculturale di Global Thinking Foundation volto a contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale, in collaborazione conTraderlink, nell’ambito della manifestazione di YouFinance, con il patrocinio di Commissione Europea, ASviS, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna e con la partnership di Luce! e Quotidiano Nazionale. Il progetto, giunto alla quarta edizione, ha come filo conduttore la sensibilizzazione a solidarietà sociale, diversità e salute: le altre facce della violenza economica.