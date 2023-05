Liberina compie 100 anni, festa a Crevalcore

Cento anni. Li ha compiuti lunedì scorso la signora Liberina Rondelli che è ospite della casa protetta di Crevalcore. La centenaria ha festeggiato il traguardo con la famiglia, l’assessore di Crevalcore Emma Monfredini, l’amministratore Unico di Asp Seneca Anna Cocchi che gestisce la struttura, e con il personale. Liberina tra commozione, stupore e gioia ha ringraziato e salutato e ha dato appuntamento al prossimo anno. "Mi sposai a 17 anni – racconta Liberina – mentre mio marito Rino ne aveva 20 ed abitavamo a Caselle di Crevalcore. Con la guerra Rino è stato via da casa 7 anni di cui 2 li ha vissuti in Australia, poi è tornato e siamo dovuti andare a vivere in Belgio; mio marito lavorava in miniera e io gestivo un piccolo ristorante per i minatori italiani". "Preparavo per loro piatti di cucina italiana – continua la signora –, e i minatori erano felici di mangiare le pietanze che gli facevano ricordare il loro Paese". Dopo il Belgio Liberina racconta d’essere tornata finalmente in Italia a Caselle con Rino per lavorare in campagna lei e allo zuccherificio lui. Poi Rino perse la vita a causa di un incidente. Liberina ricorda il tragico episodio con tanta tristezza per la perdita improvvisa. "Nella vita – aggiunge la centenaria – bisogna ridere quando è il momento e piangere quando non si può far altro. Ma sempre con speranza e leggerezza".

p. l. t.